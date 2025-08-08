San Valentino Torio. Fine lavori idrici in via Toria: ora riasfaltatura e segnaletica

Interventi in corso su via Toria: nuova rete idrica e asfalto

A San Valentino Torio prosegue il programma di riqualificazione urbana, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al miglioramento dei servizi essenziali. Dopo la conclusione dei lavori per la nuova rete idrica in via Toria, l’amministrazione ha avviato gli interventi di riasfaltatura e rifacimento della segnaletica stradale, interessando anche l’area antistante al cimitero cittadino e la rotatoria nota come “Città degli Innamorati”.

I lavori, già a buon punto, completano un intervento strategico che nei mesi scorsi aveva già visto la posa di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, contribuendo alla sicurezza e al decoro della frazione.

Prossimi interventi a via Santa Maria delle Grazie

Dopo Ferragosto, il cantiere si sposterà su via Santa Maria delle Grazie. Anche qui, a seguito della posa della nuova condotta idrica, si interverrà con la sistemazione dei sanpietrini, garantendo uniformità del manto stradale e una migliore fruizione urbana. L’opera punta a coniugare estetica e funzionalità, con un occhio attento al decoro urbano e alla sicurezza dei cittadini.

Investimenti anche per la frazione Casatori

Gli interventi toccano anche la frazione di Casatori, dove si è completato l’ampliamento dell’illuminazione pubblica lungo via Toria. Un altro tassello del piano di modernizzazione infrastrutturale che l’amministrazione del sindaco Michele Strianese, insieme all’assessore e vicesindaco Rosanna Ruggiero, porta avanti con costanza e spirito di servizio.

Collaborazione istituzionale e ringraziamenti

L’amministrazione ha voluto ringraziare i cittadini per la pazienza e la collaborazione durante le fasi dei lavori, sottolineando l’importanza della sinergia istituzionale con EIC – Ente Idrico Campano e GORI Acqua, che hanno fornito supporto tecnico e operativo alle attività in corso.

