Nella mattinata di oggi un incendio di sterpaglie è divampato in via Barbella, a Sant’Egidio del Monte Albino. Al momento non sono ancora note le cause che hanno dato origine alle fiamme. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per mettere in sicurezza l’area ed evitare che il rogo possa estendersi.
Sant’Egidio del Monte Albino. Incendio in via Barbella: Vigili del Fuoco sul posto
