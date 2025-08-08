Sarno. Parco fluviale di foce, stretta del comune: multe fino a 5mila euro per chi viola le regole

Sarno – Scattano controlli intensificati e sanzioni amministrative fino a 5.000 euro per chi non rispetta le nuove disposizioni stabilite dal Comune per il Parco Fluviale di Foce.
L’ordinanza firmata dal sindaco arriva dopo numerose segnalazioni di comportamenti dannosi per l’equilibrio ambientale dell’area, che ospita una fauna e una flora particolarmente delicate.
Le nuove regole hanno l’obiettivo di tutelare il parco e garantire una fruizione rispettosa e sostenibile dello spazio verde.
cosa è consentito
-
Accesso al parco tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 nel periodo estivo (1° giugno – 30 settembre)
-
Orari ridotti nel periodo invernale (1° ottobre – 31 maggio): sabato e domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00
-
Passeggiare lungo i sentieri senza arrecare danni all’ambiente
-
Portare cani, con obbligo di guinzaglio e raccolta degli escrementi
-
Immergere i piedi nel fiume con accessori idonei
divieti assoluti
-
Introdurre o consumare cibo e bevande
-
Portare sedie, tavoli o articoli da spiaggia
-
Permanere nel parco a torso nudo
-
Accedere con veicoli o biciclette
-
Accendere fuochi
-
Gettare rifiuti a terra o nel fiume: obbligatorio l’uso dei cestini
L’inosservanza dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, come previsto dall’articolo 50, comma 7-bis.1 del testo unico degli enti locali, salvo che il fatto non costituisca reato.