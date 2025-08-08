Tragedia sul lavoro nel Casertano: operaio 54enne muore in un cantiere fognario

L'uomo stava effettuando interventi alla rete fognaria all'interno di un'azienda di import-export, quando è precipitato in uno scavo profondo circa 2,5 metri.

Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 54 anni nel pomeriggio di ieri a Rocca d’Evandro, in provincia di Caserta. L’uomo stava effettuando interventi alla rete fognaria all’interno di un’azienda di import-export, quando è precipitato in uno scavo profondo circa 2,5 metri.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio avrebbe perso l’equilibrio durante le operazioni, cadendo nel fossato e battendo violentemente la testa. Nell’impatto è rimasto parzialmente sepolto dal terreno.

I vigili del fuoco del distaccamento di Teano, intervenuti in via Contrada Demanio Vandra, lo hanno estratto rapidamente e affidato al personale sanitario, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’uomo era già deceduto.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che ora dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.