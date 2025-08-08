Vesuvio in fiamme: incendio di vaste proporzioni visibile fino a Napoli

Non si arresta il vasto incendio divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 agosto, sul Vesuvio. Le fiamme, partite nella zona di Terzigno, sul versante del Monte Somma, continuano a propagarsi e, con il calare della sera, sono diventate ancora più impressionanti. Se nel pomeriggio era visibile soltanto una densa colonna di fumo, ora alte lingue di fuoco si stagliano nel buio, visibili persino a chilometri di distanza, fino al cuore di Napoli, dove sembrano avvolgere le pendici del cratere.

Sul posto sono intervenute fin dalle prime ore le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Napoli, coordinate dal comandante Giuseppe Paduano, impegnate in un’operazione complessa di contenimento del rogo. Le cause restano ancora ignote e nessuna pista viene esclusa, neppure quella, purtroppo, dell’incendio doloso.

L’episodio riporta alla mente la drammatica estate del 2017, quando una serie di incendi, quasi tutti di origine dolosa, devastò per giorni il vulcano partenopeo, distruggendo ettari di vegetazione e lasciando un segno indelebile nel paesaggio.