Angri. Sicurezza in Villa Comunale: affidato il servizio “estivo” alla Vigilanza Doria Srl (video)

L’Amministrazione Comunale punta sulla sicurezza e sul decoro urbano: con la determina dirigenziale n. 965 del 1° agosto 2025, firmata dall’ing. Manuela Vitale, responsabile della U.O.C. Patrimonio, Ambiente, Sport, Cultura e Spettacolo, è stato ufficialmente affidato il servizio di sorveglianza serale della Villa Comunale all’Istituto di Vigilanza Doria Srl, con sede in via Satriano 18 ad Angri.

Il servizio, definito “a controlli saltuari”, è stato attivato per l’intero periodo estivo, dal 1° agosto al 31 ottobre 2025, nella fascia oraria 18:00 – 22:00, per un importo complessivo di 2.000 euro IVA inclusa.

La somma è stata già stanziata nel bilancio di previsione 2025-2027, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 14 marzo scorso.

La decisione nasce da una serie di segnalazioni da parte di cittadini e frequentatori della villa, preoccupati per episodi ricorrenti di disturbo della quiete pubblica, specialmente nelle ore serali soprattutto durante eventi e manifestazioni organizzate, spesso concentrate nei mesi estivi.

A preoccupare maggiormente è stato l’uso improprio degli spazi da parte di giovanissimi a bordo di biciclette elettriche e monopattini, spesso causa di disagio e pericolo per famiglie e anziani.

L’obiettivo è chiaro: garantire un ambiente più sicuro, vivibile e decoroso all’interno di uno dei principali polmoni verdi cittadini, molto frequentato durante i mesi estivi anche in occasione di eventi pubblici e manifestazioni.

Anche l’attivista politico Ciro Francese, ambientalista da anni impegnato sul fronte della tutela ecologica, ed iscritto al Partito Democratico, attraverso un video sulla propria pagina social, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, ricordando che “questo servizio di guardiania sia realizzato su piu’ mesi con una presenza costante e non saltuaria, resta fondamentale l’impegno di tutti per rispettarlo, averne cura e vigilare contro ogni atto di vandalismo.

Una risposta concreta alle richieste della cittadinanza, che però – come segnalavano molti utenti anche sui social – arriva forse con qualche anno di ritardo.

Resta ora da vedere se la presenza della vigilanza privata basterà a disincentivare comportamenti incivili e a restituire la villa ai suoi legittimi utenti: famiglie, bambini, sportivi e anziani” conclude Francese.

