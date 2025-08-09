Campania, Cascone inaugura comitato e punta alla continuità

Il via alla sfida elettorale

Il conto alla rovescia per le elezioni regionali in Campania è ormai iniziato e il clima politico si fa sempre più caldo. In un contesto segnato da manovre strategiche e trattative serrate tra partiti, il centrosinistra muove una delle sue prime pedine con un annuncio che segna un passaggio di testimone decisivo verso la campagna elettorale. Il consigliere regionale e presidente della IV Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, Luca Cascone, ha annunciato ufficialmente che a fine agosto inaugurerà il suo comitato elettorale, a Salerno in Via dei Principati, aprendo formalmente la corsa verso il voto del 23 novembre, dando il segnale di un impegno diretto e determinato.

Coalizione ampia contro il centrodestra

La sfida, ha spiegato Cascone, non è soltanto personale ma collettiva, e si inserisce in un progetto politico più ampio: la costruzione di un’alleanza larga e coesa capace di garantire continuità amministrativa e impedire una vittoria del centrodestra. «Si sta lavorando proprio in queste settimane a trovare la sintesi finale – ha affermato –. Per fortuna si parla di un’ampia coalizione che cercherà di continuare nel solco del lavoro fatto. È quello che, più di tutto, dobbiamo evitare», sottolineando con fermezza e rimarcando la posta in gioco: non interrompere un percorso di sviluppo iniziato negli ultimi anni.

Bilancio e prospettive

Nel tracciare un bilancio della giunta uscente, Cascone ha rivendicato risultati significativi in settori strategici come sanità, trasporti, digitalizzazione, gestione dei rifiuti e opere pubbliche osservando ed evidenziando come il mandato sia stato caratterizzato da interventi a 360 gradi. Ma l’attenzione è già rivolta al futuro sui progetti messi in campo e che vanno completati, lanciando un appello affinché anche una nuova giunta lavori «nel segno della continuità e del completamento delle opere avviate».

Grandi opere: la metropolitana di Salerno in primo piano

La visione di Cascone si traduce in progetti concreti. Emblematico il caso della metropolitana di Salerno, la cui riapertura è prevista in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, grazie al completamento del nuovo binario in stazione. Parallelamente, prosegue l’impegno per il prolungamento della linea fino all’aeroporto, infrastruttura chiave per l’intera regione. Opere che, secondo il consigliere, testimoniano come l’azione amministrativa degli ultimi anni stia producendo risultati tangibili e destinati a incidere sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini.

Una campagna su visione e concretezza

In vista delle regionali, Cascone si propone come garante della continuità amministrativa, difensore del lavoro svolto e promotore di una coalizione di centrosinistra unita e competitiva. L’imminente inaugurazione del comitato elettorale segnerà l’avvio ufficiale di una campagna elettorale giocata su due pilastri: una visione di sviluppo solida e la realizzazione di progetti infrastrutturali capaci di proiettare la Campania verso un futuro di crescita e modernizzazione.

