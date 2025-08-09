Capri, blitz dei Carabinieri: droga e munizioni in casa di un detenuto ai domiciliari

Un nuovo colpo al traffico di stupefacenti sull’isola. I Carabinieri della stazione di Anacapri, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, hanno condotto un’operazione mirata che ha portato alla denuncia di un uomo di 50 anni già sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante la perquisizione dell’abitazione, sono stati rinvenuti sul tetto 35 grammi di hashish, 2,85 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ma la scoperta più preoccupante è arrivata in un’area montana e impervia, riconducibile all’abitazione: qui i militari hanno sequestrato 207 cartucce calibro 12 e 194 calibro 24, detenute illegalmente. Per il possesso delle munizioni è stato denunciato anche il figlio del 50enne.

L’operazione rientra nel piano di controlli straordinari delle forze dell’ordine sul territorio isolano, volto a contrastare fenomeni di microcriminalità e detenzione illecita di armi e droga.