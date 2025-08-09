Ondate di calore in Campania, scatta l’allerta della Protezione Civile

Protezione Civile avvisa su ondate di calore in Campania: caldo intenso, umidità alta e precauzioni per soggetti fragili e animali.

L’allerta del Centro Funzionale

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, considerato il quadro meteorologico attuale, ha emanato un avviso di criticità per “ondate di calore” valido dalle ore 8 di domenica 10 agosto alle ore 20 di martedì 12 agosto. Sono attese temperature fino a 5-7°C oltre la media stagionale, con un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne lungo la fascia costiera, potrà superare il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.

Le raccomandazioni ai cittadini

La Protezione Civile raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, non esporsi al sole e limitare le attività fisiche all’aperto. Si consiglia di ridurre gli spostamenti in auto e di adottare comportamenti utili a prevenire colpi di calore, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Attenzione ai soggetti fragili e agli animali

Particolare attenzione è richiesta per cardiopatici, anziani, bambini e persone fragili. Si raccomanda di mantenere gli ambienti ben arieggiati, idratarsi regolarmente bevendo acqua e proteggere anche gli animali domestici da stress termico, evitando di lasciarli in luoghi esposti al sole o poco ventilati.