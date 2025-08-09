Pagani, botta e risposta politico: il gruppo Violante-Palumbo-D’Amato-Giammetta replica all’ex assessore Sessa

I consiglieri Vincenzo Violante e Nello Palumbo, insieme agli assessori Enzo D’Amato e Luana Giammetta, intervengono dopo le recenti dichiarazioni dell’ex assessore Pietro Sessa.

Il gruppo politico composto da Vincenzo Violante, Nello Palumbo, Enzo D’Amato e Luana Giammetta, interviene dopo le recenti dichiarazioni dell’ex assessore Pietro Sessa, rivolte in risposta alla capogruppo di FdI Enza Fezza, nelle quali si sentono “subdolamente chiamati in causa”.

«Restiamo basiti e attoniti da questo velato attacco — scrivono — considerando che abbiamo sempre evitato di impelagarci in questioni che non ci riguardavano e in dinamiche precedenti al nostro ingresso in maggioranza. Tuttavia, definirci assessori e consiglieri “occulti” è un’offesa e un’accusa che non possiamo lasciar correre».

Il gruppo precisa di essere entrato a far parte della maggioranza «senza alcun condizionamento o accordo», per una scelta autonoma e responsabile, e sottolinea di aver ereditato deleghe che appartenevano a Sessa, senza mai rimarcare «il vuoto totale e il malcontento generale» registrato durante i suoi anni di amministrazione.

«Troviamo ingiustificato e scorretto fare illazioni e strumentalizzarle per attaccare altri esponenti politici — prosegue la nota —. Invitiamo Sessa a riflettere sul proprio operato anziché colpire tutti e tutto senza cognizione di causa».

Il comunicato si chiude con un augurio, in linea con quanto espresso dal sindaco De Prisco: «Gli auguriamo una buona campagna elettorale».