Scuola. Campania, più docenti e ATA in organico per il 2025-26

Incontro all’USR Campania

Scuola Campania. Il 6 agosto le organizzazioni sindacali sono state convocate dall’Amministrazione regionale per ricevere l’informativa sui posti in organico di fatto. L’incontro, svoltosi presso l’USR Campania con la partecipazione del direttore generale Ettore Acerra, ha illustrato lo stato dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’anno scolastico 2025-2026.

Posti per i docenti

Per la Campania l’adeguamento prevede 327 cattedre in più rispetto all’organico di diritto, destinate a coprire ore residue e non a nuove classi. Sul fronte del sostegno, con decreto del 28 luglio 2025, sono stati confermati 15.230 posti in organico di fatto, con un incremento di oltre 3.000 unità rispetto al 2024-25. Sommando i posti di diritto (15.971) e quelli di fatto, il totale raggiunge 31.201 cattedre di sostegno.

Incremento del personale ATA

Per il personale ATA, il decreto del 6 agosto 2025 assegna 2.409 posti in deroga, con un aumento di 490 unità. La distribuzione rispetta le richieste degli ambiti territoriali provinciali, nonostante una riduzione complessiva di circa 15.000 alunni e di diversi punti di erogazione del servizio. Nei prossimi giorni partiranno le immissioni in ruolo per il personale ATA, con l’obiettivo di completare le procedure entro il 23 agosto.

Procedimenti in corso

L’Amministrazione ha anche fornito aggiornamenti sulle procedure di immissione in ruolo e sul concorso PNRR2, ancora in fase di svolgimento in Campania. L’obiettivo dichiarato è garantire la copertura di tutti i posti disponibili e favorire la stabilizzazione del personale precario, sia docente sia ATA, per assicurare la piena funzionalità delle scuole all’avvio delle lezioni.

