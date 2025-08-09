Tragedia a Pagani: 55enne muore cadendo in un pozzo nel giardino di casa

Dramma questa mattina a Pagani, in via Madonna di Fatima, dove un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita all’interno di un pozzo.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Rtalive, la vittima si trovava nel giardino di casa, sopra il pozzo coperto da una struttura in legno con vetri, mentre stava raccogliendo frutti da un albero. All’improvviso, la copertura avrebbe ceduto, facendolo precipitare per circa sei metri e causando la morte sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del corpo, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente