Abusi sulle nipotine di sei anni: 78enne arrestato dai Carabinieri a Portici

Accuse gravissime per un anziano del posto: avrebbe molestato le due bambine approfittando dei momenti in cui gli erano affidate. In carcere dopo un’indagine lampo coordinata dalla Procura di Napoli.

Un uomo di 78 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco con l’accusa di violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico.

Le presunte vittime sono le sue due nipotine, entrambe di appena sei anni.

L’indagine, avviata nei giorni scorsi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione Indagini (Violenza di genere e tutela delle fasce deboli), ha fatto emergere un quadro inquietante.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’anziano avrebbe approfittato della fiducia dei familiari e dei momenti in cui le minori gli venivano affidate per compiere ripetuti abusi sessuali, documentandoli inoltre attraverso scatti fotografici in pose sessualmente esplicite.

Di fronte alla gravità degli elementi raccolti, l’uomo è stato raggiunto da un provvedimento di fermo e trasferito presso la casa circondariale di Secondigliano, dove resterà in custodia cautelare in attesa degli sviluppi processuali.

Le autorità precisano che il provvedimento è stato emesso in fase di indagini preliminari e che, in base al principio di presunzione di innocenza, l’indagato è da considerarsi non colpevole fino a sentenza definitiva.

Le indagini proseguono per verificare l’eventuale presenza di altri episodi o ulteriori elementi di rilevanza penale.