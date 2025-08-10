Caivano, incendia rifiuti nell’area industriale: arrestato operaio 54enne

Sorpreso dai Carabinieri mentre appiccava il fuoco in un terreno aziendale del consorzio ASI. Il rogo è stato subito domato, nessun danno a persone o strutture.

Un incendio di rifiuti e materiale di risulta è divampato all’interno di un’area privata nel comprensorio del consorzio ASI, nel comune di Caivano.

I Carabinieri del nucleo radiomobile locale sono intervenuti tempestivamente e hanno arrestato un cittadino marocchino di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagrante mentre alimentava le fiamme.

L’uomo, regolarmente soggiornante in Italia, risulta essere dipendente dell’azienda proprietaria del terreno interessato.

L’incendio è rimasto circoscritto e non ha causato danni a persone né strutture.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le motivazioni e le eventuali responsabilità dell’azienda.