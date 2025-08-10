Castellammare e Gragnano: stretta dei Carabinieri tra movida, ristoranti e armi nascoste

Controlli straordinari sul territorio: sequestri, sanzioni e decine di multe nel weekend

Operazione ad ampio raggio tra Castellammare di Stabia e Gragnano: i carabinieri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi non solo sulle aree della movida ma anche su strade e attività commerciali.

Un’azione congiunta che ha coinvolto i militari dell’Arma, il personale del NAS e la Polizia Municipale.

Nel corso delle operazioni sono stati identificati:

– 236 cittadini e controllati 76 veicoli, con l’elevazione di 37 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

– Particolare attenzione è stata riservata alle attività di ristorazione: ispezionati diversi locali del centro cittadino, due dei quali sono risultati in gravi condizioni igienico-sanitarie.

– In uno di questi ristoranti, i carabinieri hanno disposto il sequestro di 80 kg di prodotti alimentari, conservati in maniera non conforme e privi di tracciabilità.

– Ai titolari sono state comminate sanzioni per un totale di 6.500 euro.

A Gragnano, invece, l’attenzione si è spostata su via San Giacomo, nella zona collinare di Monte Megano, dove i militari hanno scoperto e sequestrato:

– 84 cartucce di vario calibro e un coltello a scatto, nascosti all’interno di un’intercapedine muraria.

– Il materiale è ora al vaglio degli inquirenti per accertarne provenienza e finalità.

L’operazione conferma la volontà delle forze dell’ordine di mantenere alta l’attenzione su sicurezza urbana, legalità e rispetto delle normative, sia in ambito stradale che commerciale.