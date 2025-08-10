Consorzio di Bonifica e Protezione Civile rafforzano la rete

Tiziana Zurro

Tiziana Zurro nata a Nocera Inferiore il 4 marzo di troppi anni fa Laureata in lingue e letterature straniere Giornalista pubblicista. Ho collaborato con Metropolis, Cronache, Il Mattino. Sono stata direttore di Quarto Canale TV e Agro24. Attualmente collaboro con Agro24 e Radio Alfa e sono docente precaria Leggere e cucinare sono alcune delle mie passioni