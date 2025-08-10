Consorzio di Bonifica e Protezione Civile rafforzano la rete

Accordo strategico per la sicurezza territoriale
Il Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Protezione Civile per rafforzare la rete di prevenzione e gestione delle emergenze idrogeologiche. L’intesa arriva in vista della stagione delle piogge, periodo in cui l’area è particolarmente esposta a rischi di allagamenti e frane.
Interventi mirati e ruolo centrale sul fiume Sarno
Le attività previste includono il potenziamento dei sistemi di monitoraggio, la pianificazione di azioni coordinate in caso di criticità e l’implementazione di interventi preventivi. Proseguono inoltre le opere di bonifica e salvaguardia del fiume Sarno, confermando il ruolo centrale del Consorzio nella tutela ambientale e nella riduzione del rischio.
Collaborazione istituzionale per un territorio più sicuro
La sinergia tra Consorzio di Bonifica e Protezione Civile mira a garantire un’azione tempestiva ed efficace in caso di emergenza, rafforzando la protezione del territorio e la sicurezza dei cittadini.