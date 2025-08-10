Dispersi sul Monte Terminio, escursionisti salvati dal Soccorso Alpino: intervento congiunto e operazione risolta con successo

Nel pomeriggio di ieri (Sabato 08 agosto 2025) , un’operazione di salvataggio ha visto impegnati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) per il recupero di due escursionisti dispersi nei pressi del Monte Terminio, in provincia di Avellino.
I due avevano lasciato l’auto in località Campolaspierto, nel territorio di Volturara Irpina, con l’intenzione di affrontare un percorso ad anello che prevedeva anche il passaggio in vetta.
Tuttavia, durante la discesa hanno smarrito il sentiero, finendo in una zona particolarmente impervia.
Resisi conto di non riuscire a ritrovare la via, hanno allertato il Numero Unico di Emergenza 112, che ha immediatamente attivato la centrale operativa del CNSAS.
L’operatore di centrale è riuscito a mettersi in contatto telefonico con i due escursionisti, che però non erano in grado di fornire coordinate GPS precise.
Nonostante ciò, una squadra di tecnici del Soccorso Alpino ha avviato le ricerche partendo dall’area del parcheggio, risalendo verso la vetta.
Nel frattempo, grazie a un successivo tentativo, l’operatore di centrale è riuscito a geolocalizzare i dispersi nei pressi della località ‘Acqua delle Logge’.
A quel punto, la squadra in campo è stata dirottata verso il nuovo punto, raggiungibile grazie al supporto di un mezzo fuoristrada messo a disposizione dal gruppo Serino Fuoristrada, transitando per l’Eremo del Salvatore di Serino.
In parallelo, è stata attivata una seconda squadra del CNSAS, affiancata da una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi.
Sono stati proprio questi ultimi a raggiungere per primi gli escursionisti, visibilmente provati ma in buone condizioni di salute, riuscendo così a riaccompagnarli in sicurezza alle loro vetture.
Non è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118.
L’intera operazione si è svolta in sinergia con il Comando Compagnia dei Carabinieri di Solofra e con il supporto di una pattuglia dei Carabinieri di Aiello del Sabato.