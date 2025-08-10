Dispersi sul Monte Terminio, escursionisti salvati dal Soccorso Alpino: intervento congiunto e operazione risolta con successo

Due persone si erano perse nei boschi impervi di Volturara Irpina: grazie alla geolocalizzazione e al tempestivo intervento del CNSAS e delle forze dell’ordine, l’operazione si è conclusa senza conseguenze.