Incendio a Castel San Giorgio: fiamme vicino a Villa Soglia durante una cerimonia

Pomeriggio di tensione a Castel San Giorgio per un nuovo incendio divampato sul territorio. Le fiamme, spinte dal vento, hanno rischiato di raggiungere Villa Soglia, dove era in corso una cerimonia. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, supportati da un elicottero, ha permesso di circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze peggiori.