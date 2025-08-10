Lite dopo “La Chiena” a Campagna: due feriti, uno accoltellato

A Campagna, subito dopo l’evento de La Chiena che ha richiamato numerosi visitatori, una lite — per cause ancora da accertare — è degenerata rapidamente.

A Campagna, subito dopo l’evento de La Chiena che ha richiamato numerosi visitatori, una lite — per cause ancora da accertare — è degenerata rapidamente. Dalle parole si è passati alle mani: un giovane è stato accoltellato, mentre un 59enne, nel tentativo di fuggire per evitare l’aggressione, è caduto dalle scale.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del Vopi e trasportati all’ospedale di Eboli per le cure necessarie.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e chiarire le motivazioni alla base del grave episodio.