San Valentino Torio. Potenziamento infrastrutture elettriche a Casatori

San Valentino Torio. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale guidano il potenziamento elettrico a Casatori, con ripristino stradale e riasfaltature pianificate.

Lavori in corso per potenziare le infrastrutture elettriche

San Valentino Torio. Proseguono senza sosta gli interventi di potenziamento delle infrastrutture elettriche nella frazione Casatori, con cantieri aperti lungo Via Armando Diaz, Via dell’Infiorata, Via Salvatore Longobardi e Via Comm. Giuseppe Longobardi. L’obiettivo è migliorare la qualità e l’affidabilità della rete a servizio di famiglie, attività commerciali, imprese e industrie locali.

Un’azione coordinata con gli enti gestori

Il Comune sottolinea che ogni opera sul territorio è preventivamente condivisa e programmata con i concessionari dei servizi. “Non c’è alcuna opera pubblica che venga realizzata senza il nostro indirizzo e la nostra condivisione”, dichiara il Sindaco Michele Strianese, evidenziando il ruolo centrale dell’Amministrazione nella scelta delle priorità, nella pianificazione della viabilità e nella gestione dei cantieri.

Ripristino stradale e sicurezza viaria

Conclusi i lavori elettrici, si procederà al ripristino provvisorio degli scavi, per poi passare alla messa in sicurezza definitiva con un nuovo manto stradale lungo l’intera carreggiata. “Si tratta di interventi fondamentali per aumentare la ricettività del territorio e sostenere lo sviluppo produttivo”, aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Rosanna Ruggiero.

Prossime opere in programma

Nei prossimi giorni partirà la riasfaltatura di Via Toria, dove la GORI ha sostituito la rete idrica su richiesta dell’Amministrazione. I lavori di potenziamento elettrico continueranno anche in Via Comm. Giuseppe Longobardi, sempre a Casatori.

