Spari e coltellate fuori dalla discoteca “Rocce Rosse” a Salerno: due feriti, non sono gravi

Nella notte di sabato, a Salerno, si è verificato l’ennesimo episodio di violenza: una lite esplosa all’esterno della discoteca Rocce Rosse è degenerata, con colpi di pistola e coltellate. Due le persone ferite: un giovane colpito di striscio da un proiettile e un altro raggiunto da fendenti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Sul caso indaga la Squadra Mobile della Questura, che si avvarrà anche delle immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili.

La precisazione della direzione

La direzione della discoteca precisa che i fatti non sono collegati all’attività del locale. Come confermato dalle riprese video, l’episodio è avvenuto nel piazzale esterno e non ha coinvolto clienti della discoteca. La proprietà ribadisce il proprio impegno costante per garantire sicurezza agli ospiti e contrastare qualsiasi forma di illegalità e inciviltà.