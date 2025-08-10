Rievocato il divieto di balneazione, si torna in spiaggia a Vietri sul Mare

Dopo giorni di incertezza, arriva una buona notizia per cittadini e turisti: le acque del litorale di Vietri sul Mare tornano ufficialmente balneabili.

Lo comunica l’amministrazione comunale, a seguito degli ultimi rilievi effettuati dall’Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), che hanno evidenziato parametri microbiologici conformi agli standard previsti dalla normativa vigente.

In precedenza, alcune porzioni della costa risultavano temporaneamente interdette alla balneazione a causa di valori anomali rilevati nei campionamenti. Tuttavia, gli ultimi accertamenti hanno restituito un quadro rassicurante, permettendo la revoca del divieto secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, attuativo del D.Lgs. 116/08.

Il sindaco Giovanni De Simone ha quindi firmato una nuova ordinanza che annulla il precedente provvedimento di interdizione. “Il mare di Vietri è nuovamente fruibile in totale sicurezza – ha dichiarato – e rappresenta, come sempre, una risorsa preziosa per il nostro territorio e per l’economia turistica locale.”

Con la revoca del divieto, la stagione estiva può proseguire senza ulteriori limitazioni per bagnanti e operatori turistici, restituendo alla comunità uno dei suoi beni più preziosi: il mare.