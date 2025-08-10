Torre del Greco, blitz dei Carabinieri: munizioni in un autolavaggio. Nei guai un 26enne

Controlli serrati dei Carabinieri a Torre del Greco, con particolare attenzione alle aree della movida più frequentate dai giovani.
Il bilancio dell’operazione è corposo: denunce, segnalazioni e sanzioni per violazioni stradali.
Un 26enne, titolare di un autolavaggio, è stato denunciato per possesso ingiustificato di munizioni.
All’interno di un locale della sua attività sono state rinvenute 10 cartucce di vario calibro.
Durante la perquisizione, l’uomo è stato anche trovato in possesso di una dose di cocaina e segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.
Guai anche per un 19enne del posto, fermato in auto con alcuni amici: nascondeva un tirapugni in metallo nelle tasche.
Dovrà rispondere di possesso di oggetti atti ad offendere.
Altre due persone sono state segnalate per detenzione di stupefacenti ad uso personale.
I militari hanno inoltre effettuato controlli alla circolazione stradale, elevando 11 contravvenzioni, di cui la metà per uso del cellulare alla guida, una delle principali cause di distrazione e incidenti.
L’attività dei Carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e prevenire fenomeni di illegalità sul territorio.