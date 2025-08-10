Tragedia a Mondello: giovane 23enne cade dal gommone e muore colpito dall’elica

Tragedia a mare nella borgata marinara di Palermo, un giovane di 23 anni, ha perso la vita risucchiato dall’elica dopo una caduta accidentale in mare. Inutili i soccorsi.

Un pomeriggio d’estate si è trasformato in tragedia sabato 9 agosto a Mondello, borgata marinara di Palermo, dove un giovane di 23 anni, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente nautico.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava a bordo di un gommone noleggiato insieme ad altri sette-otto amici.

L’imbarcazione stava navigando a poche decine di metri dal molo quando, per cause ancora da accertare, Simone è scivolato in acqua.

In un attimo, è stato risucchiato dall’elica del motore, riportando gravi ferite al torace e a una gamba.

Gli amici presenti a bordo hanno immediatamente tentato di soccorrerlo e lo hanno trasportato al molo, dove ad attenderli c’era il personale del 118.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Stando a quanto riferito alla Capitaneria di Porto dai testimoni presenti sul gommone, il giovane era seduto a cavalcioni sul bordo dell’imbarcazione quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio.

Alcuni testimoni avrebbero invece raccontato che si sarebbe tuffato volontariamente in acqua, ma queste dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono intervenute la Polizia, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, che hanno immediatamente avviato le indagini.

La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta per far luce sulla dinamica dell’accaduto. Il gommone è stato posto sotto sequestro.

Gli amici della vittima sono sotto choc, così come numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia che hanno assistito impotenti all’arrivo dei soccorsi.

La comunità locale è profondamente scossa da un evento che riapre il dibattito sulla sicurezza in mare e sulle misure di prevenzione da adottare, soprattutto nei mesi estivi.

Indagini in corso per chiarire la dinamica.