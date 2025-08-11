Accordo tra Provincia di Salerno e Comune di Nocera Inferiore: in arrivo nuovi interventi per la scuola nell’Agro

A confermare la notizia è la consigliera provinciale Annarita Ferrara.

Grazie a un protocollo firmato recentemente dalla Provincia di Salerno e dal Comune di Nocera Inferiore, nel cuore dell’Agro partiranno a breve una serie di interventi dedicati al mondo della scuola.

