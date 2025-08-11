Ancora crudeltà a Giugliano: cane incatenato con la catena infilzata nella carne

Per liberarlo si è reso necessario l’intervento immediato di un veterinario, che ha dovuto sedare il cane direttamente sul posto per permettere il taglio della catena.

Ancora una volta, Giugliano in Campania si trova sotto i riflettori per un episodio di crudeltà verso gli animali. Un cane è stato trovato legato con una catena talmente corta da impedirgli ogni movimento, e talmente stretta da essersi infilzata nella carne dell’animale, provocandogli dolore e sofferenza indicibili.

Per liberarlo si è reso necessario l’intervento immediato di un veterinario, che ha dovuto sedare il cane direttamente sul posto per permettere il taglio della catena. Un’operazione urgente e delicata, resa ancora più difficile dalle condizioni fisiche e psicologiche dell’animale.

I volontari, mossi dall’urgenza e dalla consapevolezza delle difficoltà burocratiche e dell’inefficacia degli interventi istituzionali nella zona, hanno scelto di agire da soli. Nessuna chiamata a forze dell’ordine o autorità competenti: “Tanto da queste parti si è capito… è del tutto inutile” hanno commentato amaramente.

Un applauso va a loro, per il coraggio, la prontezza e la determinazione nel salvare una vita senza attendere permessi o tempi che, in casi come questo, possono fare la differenza tra la vita e la morte.