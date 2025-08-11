Ancora crudeltà a Giugliano: cane incatenato con la catena infilzata nella carne

Ancora una volta, Giugliano in Campania si trova sotto i riflettori per un episodio di crudeltà verso gli animali. Un cane è stato trovato legato con una catena talmente corta da impedirgli ogni movimento, e talmente stretta da essersi infilzata nella carne dell’animale, provocandogli dolore e sofferenza indicibili.
Per liberarlo si è reso necessario l’intervento immediato di un veterinario, che ha dovuto sedare il cane direttamente sul posto per permettere il taglio della catena. Un’operazione urgente e delicata, resa ancora più difficile dalle condizioni fisiche e psicologiche dell’animale.
I volontari, mossi dall’urgenza e dalla consapevolezza delle difficoltà burocratiche e dell’inefficacia degli interventi istituzionali nella zona, hanno scelto di agire da soli. Nessuna chiamata a forze dell’ordine o autorità competenti: “Tanto da queste parti si è capito… è del tutto inutile” hanno commentato amaramente.
Un applauso va a loro, per il coraggio, la prontezza e la determinazione nel salvare una vita senza attendere permessi o tempi che, in casi come questo, possono fare la differenza tra la vita e la morte.