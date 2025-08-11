Angri, periferia buia e sporca: lumini e monnezza. Mauri accusa

Angri. Mauri evidenzia degrado e mancanza d’illuminazione, accusando Ferraioli di cattiva gestione degli avanzi per risolvere problemi urgenti.

Degrado e sicurezza a rischio

C’è una questione rifiuti ad Angri che va affrontata con urgenza, dichiara l’ex sindaco Pasquale Mauri, dopo un sopralluogo in alcune aree cittadine dove la spazzatura è accumulata e non rimossa da tempo. Secondo l’ex primo cittadino, la situazione richiede interventi immediati e una gestione più attenta da parte dell’amministrazione in carica.

Via Santa Maria: buio e sporcizia

Particolare attenzione è stata posta su via Santa Maria, dove in un lungo tratto manca del tutto l’illuminazione pubblica. Il problema, già segnalato più volte, rimane irrisolto. L’assenza di luce, combinata alla presenza incontrollata di rifiuti abbandonati, crea un contesto di degrado e insicurezza per i residenti e i passanti.

Critiche alla gestione delle risorse

Infine, Mauri punta il dito contro il sindaco Cosimo Ferraioli per l’uso degli avanzi di amministrazione, che – a suo dire – potevano essere impiegati meglio per affrontare criticità reali come quelle emerse in questo sopralluogo. Secondo l’ex sindaco, si tratta di una dimostrazione di scarsa attenzione ai problemi concreti della città.

