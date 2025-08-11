Appalti pilotati a Capaccio Paestum, stop della Cassazione ai ricorsi di De Rosa e D’Auria

L’indagine, avviata dalla Procura di Salerno e trasferita a Vallo della Lucania per competenza territoriale, rientra nel cosiddetto “caso Alfieri”, che vede indagato anche l’ex sindaco e presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri.

ROMA – La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Vittorio De Rosa, ex legale rappresentante della Dervit S.p.A., e di Alfonso D’Auria, già procuratore speciale della stessa società, contro l’ordinanza del gip di Vallo della Lucania che a maggio aveva rinnovato le misure cautelari nell’inchiesta sugli appalti per l’illuminazione pubblica a Capaccio Paestum.

Per De Rosa restano in vigore gli arresti domiciliari; per D’Auria è confermato il divieto di dimora, subentrato alla revoca dei domiciliari disposta a giugno.

La difesa aveva denunciato una “motivazione apparente” dell’ordinanza, accusando il gip di aver riprodotto provvedimenti precedenti del Tribunale di Salerno senza valutare elementi sopravvenuti, come la rinuncia alle cariche societarie. La Cassazione ha respinto la tesi, ricordando che il ricorso per saltum è ammesso solo per violazioni di legge e che la motivazione resta valida se affronta i punti rilevanti, anche richiamando decisioni già adottate.

L’indagine, avviata dalla Procura di Salerno e trasferita a Vallo della Lucania per competenza territoriale, rientra nel cosiddetto “caso Alfieri”, che vede indagato anche l’ex sindaco e presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri. Secondo l’accusa, gli appalti per l’ammodernamento della pubblica illuminazione sarebbero stati assegnati alla Dervit S.p.A. con bandi predisposti per favorire l’azienda.

De Rosa è accusato di concorso in turbativa d’asta continuata e corruzione; D’Auria di turbativa d’asta.