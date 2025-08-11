Arrestato a Praiano programmatore informatico destinatario di mandato internazionale per riciclaggio

L’uomo è stato localizzato grazie a una segnalazione della Sala Operativa della Questura, che ne aveva individuato la presenza in un Bed and Breakfast di Praiano.

Ieri mattina, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Amalfi hanno arrestato a Praiano un programmatore informatico di 25 anni, originario dell’Algeria e residente a Malaga. L’uomo è stato localizzato grazie a una segnalazione della Sala Operativa della Questura, che ne aveva individuato la presenza in un Bed and Breakfast di Praiano.

Dall’analisi della banca dati Interpol è emerso che l’uomo è ricercato con un mandato di arresto internazionale emesso dal Consiglio della Giustizia di Algeri, con l’accusa di riciclaggio di denaro e di far parte di un gruppo criminale organizzato.

L’arrestato sarà trasferito alla Casa Circondariale di Salerno – Fuorni e il consolato competente è stato informato dell’accaduto.