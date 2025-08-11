Botulino in Calabria: nove indagati, tra cui cinque medici. Due le vittime, 16 intossicati

Gli indagati salgono a nove: l’ambulante che avrebbe venduto i panini con salsiccia e cime di rapa alle vittime e agli altri 16 intossicati, tre responsabili delle aziende produttrici del prodotto sospetto e cinque medici di due strutture sanitarie locali.

Tra le ipotesi di reato figurano omicidio colposo, lesioni colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Le verifiche sulle cartelle cliniche, già sequestrate, dovranno chiarire se le due vittime — Luigi Di Sarno, 52 anni, e Tamara D’Acunto, 45 anni — abbiano ricevuto una diagnosi tempestiva. Le autopsie sono previste tra martedì e mercoledì, insieme a ulteriori accertamenti sul furgone da cui sarebbero partite le contaminazioni.

Dei 16 intossicati, 14 sono ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza: cinque in terapia intensiva, tre in pediatria e sei nei reparti medici. L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato la diagnosi di botulismo nei primi tre campioni, permettendo la somministrazione rapida dell’antitossina.

Il focolaio, nato dopo la consumazione di panini venduti in un food truck a Diamante tra domenica e martedì scorsi, sembra ora in attenuazione. Gli esperti ricordano che l’Italia detiene il primato europeo dei casi di botulismo, spesso legati a verdure sott’olio artigianali come broccoli e broccoletti, la cui preparazione domestica richiede competenze e procedure rigorose per garantire la sicurezza.