Campania, sequestrati oltre 22mila prodotti non sicuri: sanzioni per 4mila euro

I militari hanno individuato un venditore con circa 2.100 articoli, tra bracciali, collane e giocattoli, privi del marchio CE e delle informazioni obbligatorie per i consumatori.

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Benevento ha intensificato i controlli sugli esercizi commerciali, nell’ambito delle operazioni contro la vendita di merce contraffatta, priva di requisiti di sicurezza o con false indicazioni di origine.

Durante la Festa del Santo Patrono a San Salvatore Telesino, i militari della Tenenza di Solopaca hanno individuato un venditore con circa 2.100 articoli, tra bracciali, collane e giocattoli, privi del marchio CE e delle informazioni obbligatorie per i consumatori.

Un’ulteriore operazione ad Arpaia, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha portato alla scoperta di circa 20.200 articoli irregolari, tra accessori e giocattoli, anch’essi senza indicazioni di origine e informazioni in lingua italiana.

I responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio e sanzionati per un totale di 4.000 euro. Tutta la merce è stata sequestrata. L’obiettivo, sottolineano le Fiamme Gialle, è tutelare i consumatori e garantire una concorrenza leale tra gli operatori economici.