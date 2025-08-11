Capri. Incendio in sala macchine: traghetto Raffaele Rubattino alla deriva nel golfo di Napoli

Il rogo, che ha messo fuori uso i motori, è scoppiato mentre la nave si trovava a circa 15 miglia dal porto di Napoli.

Momenti di tensione ieri al largo di Capri per un incendio divampato nella sala macchine del traghetto Raffaele Rubattino, partito ieri mattina da Palermo con a bordo 155 passeggeri, veicoli e l’equipaggio. Il rogo, che ha messo fuori uso i motori, è scoppiato mentre la nave si trovava a circa 15 miglia dal porto di Napoli.

Il comandante ha lanciato l’allarme via radio e la Capitaneria di Porto di Napoli ha avviato immediatamente le operazioni di soccorso, inviando due motovedette e chiedendo alle unità in zona di avvicinarsi per prestare assistenza. Sul posto anche la nave GNV Auriga, proveniente da Palermo, come riporta “Metropolis“.

Le fiamme, poi sotto controllo, non hanno provocato feriti e non è stato necessario evacuare i passeggeri. Dal porto di Napoli sono partiti due rimorchiatori per trainare la nave a destinazione. La compagnia Tirrenia, armatrice del traghetto, ha confermato che la situazione è sotto monitoraggio e la sicurezza a bordo garantita.