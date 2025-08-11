Castellammare celebra un anno di balneabilità: dopo 50 anni torna il bagno sicuro al lungomare

Castellammare di Stabia festeggia un anno di balneabilità nelle sue acque: dall’agosto 2024, dopo mezzo secolo, è finalmente possibile fare il bagno lungo il lungomare.

Castellammare di Stabia festeggia un anno di balneabilità nelle sue acque: dall’agosto 2024, dopo mezzo secolo, è finalmente possibile fare il bagno lungo il lungomare. Questo risultato è stato possibile grazie alla bonifica avviata nel 2020 dalla Regione Campania, Gori e l’Ente Idrico Campano.

Il protocollo Sarno e l’impegno della Procura di Torre Annunziata hanno portato alla chiusura degli scarichi abusivi e alla repressione dei reflui industriali, restituendo al mare la sua qualità.

Nel servizio, le interviste a Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano, e Nunzio Fragliasso, procuratore capo di Torre Annunziata, testimoniano l’importanza di questo traguardo per il territorio e la comunità.