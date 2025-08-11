Cava de’ Tirreni protagonista a Freedom: viaggio tra storia, fede e tradizioni campane

Roberto Giacobbo ha accompagnato i telespettatori in un itinerario affascinante tra storia, fede e cultura, raccontando luoghi e simboli identitari della città.

È andata in onda ieri sera su Rete4 la puntata di Freedom – Oltre il confine dedicata alla Campania e, in particolare, a Cava de’ Tirreni. Roberto Giacobbo ha accompagnato i telespettatori in un itinerario affascinante tra storia, fede e cultura, raccontando luoghi e simboli identitari della città.

Il viaggio televisivo ha fatto tappa alla chiesa della Madonna dell’Olmo, dove è stato narrato il miracolo più celebre legato al santuario, e al Palazzo Comunale, custode di una preziosa pergamena che ha segnato il passato della comunità cavese.

Non è mancata un’incursione nella tradizione natalizia campana, con la visita a uno dei presepi più rinomati della regione: un’occasione per riscoprire un’arte che unisce devozione, artigianato e identità culturale.

Tra leggende, testimonianze storiche e suggestioni visive, la puntata ha offerto al pubblico un ritratto inedito di Cava de’ Tirreni, confermando la capacità di Freedom di raccontare il patrimonio italiano con un linguaggio coinvolgente e divulgativo.