Crudeltà e abbandono: il caso del cane morto a Giugliano

Il 9 agosto 2025, a Giugliano in Campania, un cane meticcio di circa tre anni è stato ritrovato senza vita in un cortile. Legato a una cyclette con una corda di circa 90 centimetri, l’animale non ha avuto scampo: esposto al sole rovente, ha tentato invano di liberarsi, procurandosi diverse ferite prima di soccombere, probabilmente a causa di un colpo di calore.

La proprietaria, nel frattempo, era partita per le vacanze e non è rientrata nemmeno dopo la morte dell’animale. Al loro arrivo, la Polizia Municipale e le guardie zoofile dell’OIPA hanno potuto salvare solo il secondo cane, non legato, che si trovava nel cortile. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, intervenuto sul posto su segnalazione di Enrico Rizzi, ha condannato il gesto come una “crudeltà disumana”. In un appello, ha esortato i cittadini a segnalare ogni situazione di pericolo nei confronti degli animali e ha sottolineato la necessità che i responsabili non la passino liscia. L’emergenza del colpo di calore nei cani, ha precisato Nando Cirella, responsabile delle guardie zoofile dell’OIPA, è una condizione grave che richiede prevenzione e attenzione: i cani non devono essere mai lasciati legati al sole senza riparo, acqua e assistenza.

Le parole coraggiose di Enrico Rizzi

La denuncia pubblica lanciata dall’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi ha avuto toni di profonda indignazione, accompagnata da parole forti e decise:

“Non mi do pace! Poteva salvarsi e chi doveva proteggerlo gli ha voltato le spalle, infischiandosene.

Lo avete fatto morire da solo, tra atroci sofferenze, come se la sua vita non contasse nulla. Che vigliaccheria!

Vi porto dritti in Tribunale, uno ad uno… Questo cane merita giustizia. E a tutti voi che mi seguite da casa: state al mio fianco perché questa è una battaglia di civiltà.”

Questa denuncia riflette la rabbia, il dolore e soprattutto la volontà di ottenere giustizia per il cane morto, diventato simbolo di una battaglia civile in difesa della dignità di tutte le vite animali.