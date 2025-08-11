Esodo di Ferragosto, weekend da bollino nero: oltre 27 milioni di veicoli in tre giorni

Anas ha registrato, tra venerdì 8 e domenica 10 agosto, circa 27,4 milioni di transiti sulla rete stradale e autostradale del Gruppo FS Italiane.

ROMA – Secondo fine settimana di agosto da record per i flussi di traffico verso le località turistiche, in vista di Ferragosto. Anas ha registrato, tra venerdì 8 e domenica 10 agosto, circa 27,4 milioni di transiti sulla rete stradale e autostradale del Gruppo FS Italiane.

Il traffico ha iniziato a crescere già da venerdì, con il picco nella mattinata di sabato, giornata da “bollino nero” secondo Viabilità Italia. Rispetto allo stesso periodo del 2024, sabato 9 agosto ha segnato un aumento medio del 3%, con punte fino al 10% nel Sud Italia e incrementi tra il 5% e l’11% nelle località balneari e montane.

Molto intenso anche il traffico notturno: +70% sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” e forti incrementi sulla A19 Palermo-Catania e sulla RA13 “A/4 – Trieste”. Sulla sola A2, tra venerdì e sabato, si sono registrati oltre 160.000 transiti tra l’innesto e il nodo di Salerno, con picchi di 240.600 veicoli tra Salerno e Pontecagnano Faiano.

In Sicilia, sulla A19, i transiti sono stati circa 164.000, mentre a Roma, sul Grande Raccordo Anulare, si sono contati circa 288.620 veicoli, in calo rispetto al weekend precedente.

Per agevolare la circolazione, Anas ha sospeso alcuni cantieri e impiegato circa 2.500 addetti su tutto il territorio nazionale. Per oggi, domenica 10 agosto, resta il “bollino rosso” per partenze e rientri, con divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22:00.