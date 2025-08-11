Falso allarme a Scafati: mobilitate due ambulanze e un’automedica per un incidente inesistente

I soccorritori hanno quindi cercato di ricontattare il numero da cui era partita la chiamata, ma senza successo: il telefono risultava spento.

Scafati – Una serata che poteva trasformarsi in una vera emergenza, ma che si è rivelata invece un falso allarme con conseguente mobilitazione inutile di mezzi di soccorso. Venerdì 8 agosto, alle 23:06, la centrale operativa del 118 di Scafati ha ricevuto una segnalazione allarmante: un grave incidente stradale in via Spinelli, con due veicoli coinvolti e due feriti, di cui uno non cosciente.

La gravità del messaggio ha fatto scattare l’immediato invio sul posto di due ambulanze e un’automedica, pronte a intervenire per salvare vite. Tuttavia, una volta giunti sul luogo indicato, i soccorritori si sono trovati davanti a una scena del tutto inesistente: nessun incidente, nessun veicolo danneggiato e nessun ferito. Nemmeno altre chiamate o testimonianze hanno confermato l’allarme.

I soccorritori hanno quindi cercato di ricontattare il numero da cui era partita la chiamata, ma senza successo: il telefono risultava spento.

Questo episodio, oltre a rappresentare uno spreco di risorse preziose, arriva in un momento di grande difficoltà per il sistema sanitario d’emergenza locale, già messo a dura prova da ospedali saturi e ambulanze spesso bloccate in attesa di posti letto.

“Nonostante la situazione drammatica – ha commentato il personale del 118 – c’è ancora chi si diverte a fare scherzi di questo tipo, mettendo a rischio vite umane vere”. Un monito a riflettere sull’importanza di utilizzare responsabilmente i numeri di emergenza, soprattutto in un contesto così fragile.

ASL Salerno invita tutta la cittadinanza a non sottovalutare mai le chiamate di emergenza e a ricordare che ogni falsa segnalazione può avere conseguenze gravi, rallentando l’intervento in situazioni realmente critiche.