Ferragosto in Costiera Amalfitana: prime code sulla Statale 163, appello a piani straordinari di viabilità

La settimana di Ferragosto si apre con i primi rallentamenti lungo la SS163 Amalfitana, dove il traffico veicolare è già messo a dura prova dall’afflusso di turisti e visitatori. Come ogni anno, l’arteria principale della Costiera rischia di trasformarsi in un imbuto, con code e blocchi della circolazione.

Già dalle prime ore del mattino i traghetti sono stati presi d’assalto: ad Amalfi, alle 10.00, il molo era affollato di passeggeri in partenza.

Nonostante un leggero calo complessivo del turismo registrato quest’anno, il Ferragosto conferma il trend di crescita dei flussi in questo periodo. Per garantire un soggiorno sicuro e piacevole, sarà fondamentale un’organizzazione capillare, con controlli costanti e piani ad hoc da parte dei Comuni e delle Polizie Locali.

Priorità assoluta: contrastare la sosta selvaggia lungo la Statale e sulle strade secondarie, una delle principali cause di intralcio, e vigilare sul rispetto delle targhe alterne già in vigore.

Si raccomanda inoltre di potenziare la presenza di ausiliari alla viabilità, in particolare nei centri più critici come Minori, Ravello e Amalfi, assicurando il servizio dal mattino presto fino alla sera.