Mr. Rain porta la sua musica ad Agerola: emozioni e storie tra le vette e il mare della Costiera Amalfitana

In scaletta brani come Immortali, La fine del mondo, La paura del buio, I grandi non piangono mai, Due altalene, Chernobyl e Meteoriti.

Dopo aver incantato Piazza San Pietro cantando Supereroi per il Giubileo dei Giovani 2025, Mr. Rain – pseudonimo di Mattia Balardi – approda questa sera, 11 agosto, ad Agerola per la 14ª edizione di Agerola Sui Sentieri degli Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana.

Dalle 21:00 alle 23:30, al Parco Colonia Montana, l’artista proporrà un set intenso e coinvolgente, tra rap e synth pop, accompagnato da Gianmaurizio Foderaro. In scaletta brani come Immortali, La fine del mondo, La paura del buio, I grandi non piangono mai, Due altalene, Chernobyl e Meteoriti.

La serata si aprirà con le performance di Lara Dei e Matsby, seguite dalla consegna del Premio Speciale Festival Agerola a Mr. Rain e dall’incontro “Musica e Parole”, dialogo intimo tra canzoni, emozioni e vissuto.

Nato a Desenzano del Garda nel 1991, Mr. Rain ha iniziato a scrivere e suonare a 18 anni, ispirato da Eminem e da un’idea di musica capace di trasformare fragilità e dolore in energia creativa. Dopo aver affrontato periodi difficili, anche di depressione, ha trovato nella scrittura la sua rinascita artistica e personale, culminata con il ritorno a Sanremo 2023.

Con 25 dischi di Platino e 5 d’Oro, la sua musica ha conquistato milioni di ascoltatori. Ad Agerola, tra le montagne sospese sul mare, regalerà una serata di intensa partecipazione emotiva, trasformando il concerto in un abbraccio collettivo.

