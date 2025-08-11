Nocera Inferiore. Giovane madre muore dopo intervento: il Ruggi risarcisce marito e figli con oltre 600mila euro

La donna, poco più che trentenne e originaria di Nocera Inferiore, era stata ricoverata per un intervento chirurgico allo stomaco.

Nocera Inferiore/Salerno – È stata definita la vicenda civile legata alla morte di una giovane madre, deceduta nel 2017 all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno a seguito di complicazioni post-operatorie. Dopo la condanna penale di un medico per omicidio colposo e il riconoscimento delle responsabilità dell’azienda ospedaliera, il nosocomio ha disposto un risarcimento complessivo di 605mila euro — di cui 5mila per le spese legali — in favore del marito e dei due figli, all’epoca minorenni.

La decisione è arrivata nell’ambito del procedimento civile avviato al Tribunale di Nocera Inferiore, dove il giudice aveva proposto una conciliazione accolta dal Comitato Valutazione Sinistri dell’ospedale. L’erogazione è prevista entro fine agosto.

La donna, poco più che trentenne e originaria di Nocera Inferiore, era stata ricoverata per un intervento chirurgico allo stomaco. Dopo l’operazione, complicazioni gravi avevano reso necessario un nuovo intervento, ma il quadro clinico era peggiorato fino all’arresto cardiaco fatale, come riporta “Metropolis“.

Le indagini, avviate su denuncia del marito, avevano portato al sequestro della salma e della cartella clinica, accertando responsabilità mediche: il processo penale si era concluso con l’assoluzione di parte dell’équipe e la condanna di un professionista per “imperizia e negligenza”.