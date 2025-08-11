Nocera Superiore rafforza il controllo del territorio: assunti due ausiliari del traffico

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha firmato i decreti di conferimento delle funzioni a due ausiliari del traffico, che affiancheranno il Corpo di Polizia Municipale nelle attività di presidio e controllo del territorio.

Nuove risorse in campo per migliorare la viabilità e la sicurezza urbana a Nocera Superiore. Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha firmato i decreti di conferimento delle funzioni a due ausiliari del traffico, che affiancheranno il Corpo di Polizia Municipale nelle attività di presidio e controllo del territorio.

Le loro mansioni comprenderanno il supporto alla gestione della circolazione stradale, il controllo della sosta e la regolamentazione del traffico in occasione di eventi o in prossimità di plessi scolastici. Un contributo operativo che mira a rafforzare la presenza sul territorio e a garantire il rispetto del Codice della Strada.

Il primo anno di amministrazione ha già visto altri interventi per potenziare l’organico della Polizia Municipale: trasformazione di due contratti part-time in tempo pieno con recupero di una unità precedentemente non in servizio, e aumento dell’orario di lavoro di due agenti dall’83% al 100%.

“Si tratta di azioni concrete – ha sottolineato il sindaco – mirate a garantire un sistema di vigilanza più efficiente, funzionale e costantemente presente, in linea con gli obiettivi di sicurezza urbana e decoro cittadino”.

L’amministrazione comunale conferma così la volontà di continuare a investire nel rafforzamento dei servizi essenziali per una Nocera Superiore più sicura, ordinata e vivibile.