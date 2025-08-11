Notte di terrore tra Vietri e Salerno: minorenni rapinati da gruppo armato, arrestato 22enne di Nocera

Momenti di paura nella notte del 16 luglio scorso per una coppia di fidanzatini minorenni della provincia di Salerno, aggrediti da un gruppo di giovani con il volto parzialmente coperto lungo via Enrico De Marinis, la strada che collega Vietri Sul Mare a Salerno. I malviventi, armati di pistola, hanno minacciato i due ragazzi costringendoli a consegnare una borsa con oggetti di valore e lo scooter su cui viaggiavano.
Quella che doveva essere una tranquilla gita si è trasformata in un incubo per le giovani vittime, che sotto choc hanno subito denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Vietri Sul Mare.
Le indagini serrate hanno portato i militari a visionare decine di ore di filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, fino a identificare uno degli autori: un 22enne residente a Nocera Inferiore.
Su ordine della Procura, i Carabinieri hanno arrestato il giovane nella sua abitazione. Attualmente è agli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini per individuare gli altri complici coinvolti nella rapina.
Un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri che, specialmente nel periodo estivo, svolge un lavoro intenso per garantire sicurezza e protezione in Costiera Amalfitana, dimostrando grande impegno verso la tutela dei cittadini.