Passione e dedizione di padre in figlio: a Maiori salvata tartarughina in difficoltà

Ieri mattina, nel porto di Maiori, un ragazzino di 12 anni ha notato una tartarughina in difficoltà che non riusciva a prendere il largo. Immediatamente ha chiamato suo padre, Michele Lucibello, volontario dell’ENPA, che ha prontamente informato le autorità competenti, recuperando la tartaruga e riportandola in mare aperto.

L’ENPA di Salerno Costa d’Amalfi ha condiviso con orgoglio l’episodio sui social, evidenziando la possibile presenza di una nidificazione non segnalata, come riporta “Salernotoday“. I volontari annunciano una perlustrazione e un’attenta vigilanza nelle prossime ore per tutelare l’area.