Richiamati quattro lotti di friarielli da Scafati per rischio botulino

Quattro lotti di friarielli alla napoletana, confezionati in barattoli da un chilo e prodotti in uno stabilimento di Scafati, sono stati richiamati per sospetto rischio di contaminazione da botulino.

Quattro lotti di friarielli alla napoletana, confezionati in barattoli da un chilo e prodotti in uno stabilimento di Scafati, sono stati richiamati per sospetto rischio di contaminazione da botulino. I prodotti sono distribuiti con i marchi Bel Sapore (due lotti) e Vittoria (due lotti).

L’avviso, diffuso dalla stessa azienda produttrice, è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori del settore alimentare. Ai rivenditori viene richiesto il ritiro immediato delle confezioni ancora in giacenza.

