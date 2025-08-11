Sant’Antonio Abate, tornano gli ombrelli colorati in Piazza della Libertà: un simbolo d’estate e comunità

L’installazione, nata in un contesto familiare e festoso, è oggi un elemento identitario della piazza principale, capace di attrarre curiosi, fotografi e turisti.

Sant’Antonio Abate si veste di colori con il ritorno degli ombrelli sospesi in Piazza della Libertà, un’installazione che da dieci anni accompagna l’estate abatese e che ormai è diventata un simbolo di accoglienza e vivacità per cittadini e visitatori.

A dare l’annuncio è stata la sindaca Ilaria Abagnale, che sui social ha condiviso il significato personale e affettivo dell’iniziativa: “Pensate a quanto sia bello per me rivederli oggi, pensando a quando nel 2015 li installammo per la prima volta, durante il raduno di auto d’epoca che organizzavo con la mia famiglia. Mio figlio aveva appena due mesi e nemmeno lontanamente avrei immaginato che, un giorno, sarei stata Sindaco del mio paese”.

L’installazione, nata in un contesto familiare e festoso, è oggi un elemento identitario della piazza principale, capace di attrarre curiosi, fotografi e turisti. “Da allora, ogni nuovo mattino – come scrive Pavese – ‘usciamo per le strade cercando i colori’… e li portiamo qui. Nel cuore della nostra comunità. Meraviglioso”, ha aggiunto la sindaca.

Con il loro gioco di luci e ombre, gli ombrelli sospesi non sono solo un’attrazione scenografica, ma anche un segno di continuità e di legame tra il passato e il presente della città, celebrando la bellezza condivisa e lo spirito di appartenenza.