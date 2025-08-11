Scafati, nuove discariche abusive: appello del sindaco ai cittadini. Polemiche sulla raccolta differenziata

Sacchi pieni di stracci e materiali vari sono stati rinvenuti in diverse zone della città, alimentando il problema delle discariche abusive.

Ancora rifiuti abbandonati a Scafati. Sacchi pieni di stracci e materiali vari sono stati rinvenuti in diverse zone della città, alimentando il problema delle discariche abusive. Il sindaco Pasquale Aliberti lancia un appello ai residenti: «Aiutateci a contrastare gli sversamenti illeciti. Il lavoro di pulizia è evidente, ma pochi incivili continuano a sporcare. Segnalateci tempestivamente episodi simili per proteggere la nostra città».

Oltre al degrado, il primo cittadino avverte del rischio incendi, come quello registrato pochi giorni fa a Pompei: «Serve collaborazione, attenzione e partecipazione attiva».

Intanto, sulla gestione della raccolta differenziata, interviene il coordinatore di Fratelli d’Italia, Mario Santocchio, criticando l’affidamento diretto da 40mila euro con cui l’Acse ha incaricato una società napoletana di ideare campagne di sensibilizzazione. «Dopo oltre un mese – afferma – non si vedono progetti né miglioramenti. Un lavoro pessimo, nonostante i costi e la presenza di un Cda».