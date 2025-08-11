Superbonus, maxi-truffa da milioni tra Scafati e l’Agro Nocerino: 23 imputati a processo

Incassavano denaro attraverso sconti in fattura e cessioni di credito per lavori che, secondo l’accusa, non sarebbero mai stati eseguiti.

SCAFATI/NOCERA INFERIORE – Incassavano denaro attraverso sconti in fattura e cessioni di credito per lavori che, secondo l’accusa, non sarebbero mai stati eseguiti. Sono 38 gli imputati complessivamente coinvolti nell’inchiesta sulla presunta maxi-truffa legata al Superbonus edilizio.

Davanti al gup del Tribunale di Nocera Inferiore, Giovanni Pipola, 23 hanno optato per il rito alternativo; gli altri 15 saranno giudicati con il rito ordinario e compariranno in aula a ottobre per la requisitoria della procura, con sentenza e decreto di rinvio a giudizio.

Le accuse – truffa aggravata ai danni dello Stato, ricettazione e autoriciclaggio – riguardano operazioni per svariati milioni di euro, con 72 capi di imputazione. Gli indagati provengono da tutta la provincia di Salerno, dall’Agro nocerino (Scafati, Pagani, Nocera Inferiore e altri comuni) fino al sud del territorio.

Tra i nomi emersi c’è anche quello di uno straniero ucciso nel 2021 a Casalnuovo, la cui posizione è stata archiviata per sopraggiunta morte, e del suo presunto assassino: un ragioniere incensurato, oggi in carcere e sotto processo in Corte d’Assise a Napoli per omicidio e occultamento di cadavere.

Nel fascicolo figura anche una 80enne di Nocera Inferiore che, secondo la procura, avrebbe falsamente dichiarato di vantare crediti d’imposta per lavori di ristrutturazione, stipulando contratti di cessione con Poste Italiane per oltre 160mila euro, poi trasferiti su un altro conto in 11 bonifici per ostacolarne la tracciabilità.

Un altro caso riguarda una 33enne di Pagani residente a Scafati, legale rappresentante di una srl, che avrebbe ricevuto in un solo mese oltre 3 milioni di euro tramite 262 bonifici per fatture legate a lavori mai eseguiti.

L’udienza decisiva è fissata per ottobre, quando il gup valuterà le singole posizioni degli imputati.