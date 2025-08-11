Tensioni in maggioranza a Pagani: D’Amato risponde duramente a Pietro Sessa

D’Amato ha definito il comunicato di Sessa come un tentativo maldestro di screditare la sua figura e quella del suo gruppo, sottolineando come la campagna elettorale non debba essere basata su attacchi personali e giochi di parole privi di senso.

Pagani – Nuove tensioni emergono all’interno della maggioranza comunale a Pagani dopo le recenti dichiarazioni di Vincenzo D’Amato, ex consigliere di opposizione di Fratelli d’Italia e ora parte della maggioranza. Le sue parole arrivano in risposta al comunicato diffuso da Pietro Sessa, anch’egli protagonista di uno scontro politico sempre più acceso.

D’Amato ha definito il comunicato di Sessa come un tentativo maldestro di screditare la sua figura e quella del suo gruppo, sottolineando come la campagna elettorale non debba essere basata su attacchi personali e giochi di parole privi di senso. In particolare, D’Amato contesta l’uso del termine “occulto” da parte di Sessa, che sarebbe stato rivolto ai nuovi consiglieri e assessori di maggioranza, tra cui lo stesso D’Amato e il suo gruppo.

“L’italiano non è da interpretare se usato correttamente – ha dichiarato D’Amato – e quindi noi siamo stati chiamati direttamente in causa. Non si tratta di un attacco a Fratelli d’Italia, ma di una risposta dovuta alla definizione maliziosa che ci è stata attribuita.”

L’ex consigliere ha inoltre ricordato di aver chiarito pubblicamente la propria posizione politica, sia prima che dopo l’ingresso in maggioranza, e ha invitato Sessa a riflettere sul peso delle parole, soprattutto in un momento delicato per la politica locale.

Secondo D’Amato, la decisione di Sessa di uscire dalla maggioranza è stata gestita in modo superficiale, provocando una serie di reazioni a catena difficili da controllare. “Sembra che Sessa abbia preferito attaccare tutti per giustificare scelte personali di cui non vuole assumersi la responsabilità,” ha concluso.