Tentano di rubare una Ferrari ad Arzano, poi assaltano un palazzo: residenti minacciati

Notte di paura ad Arzano, dove due uomini incappucciati e armati di pistola hanno tentato di rubare una Ferrari parcheggiata in strada. Scoperti dai residenti, che hanno cercato di metterli in fuga urlando dai balconi, i malviventi hanno reagito con violenza: hanno minacciato ritorsioni, cercato di sfondare il cancello del palazzo con pali di ferro e tentato un assalto all’edificio.

Secondo la ricostruzione diffusa dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, gli aggressori sono fuggiti solo all’arrivo di un gruppo di giovani in scooter, poco prima dell’intervento della polizia. “È stato bruttissimo – ha raccontato una residente – non avrei mai immaginato di essere minacciata, praticamente in casa mia, da persone armate”, come riporta “Metropolis“.

Borrelli ha definito l’episodio “particolarmente inquietante”, sottolineando la pericolosità di una criminalità “dilagante e spregiudicata” e invocando un “pugno di ferro” contro chi minaccia la sicurezza dei cittadini.