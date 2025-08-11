Vietri sul Mare in lutto per la scomparsa di Antonello Capozzolo, ex assessore e figura storica della politica locale

Profondo cordoglio a Vietri sul Mare per la prematura scomparsa di Antonello Capozzolo, 56 anni, già assessore e consigliere comunale, storico militante di Alleanza Nazionale e, successivamente, di Fratelli d’Italia.

Capozzolo, colpito da una lunga malattia, è stato per anni un volto noto e apprezzato della politica locale e provinciale. Ha curato l’immagine istituzionale della Provincia di Salerno, del Comune di Cava de’ Tirreni e, più recentemente, del partito di cui era membro. Stimato per la sua professionalità e la costante disponibilità, lascia un vuoto profondo nella comunità vietrese.

“L’amministrazione comunale tutta si unisce al dolore della famiglia Capozzolo – ha dichiarato il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone – Un caro amico, sempre disponibile per il paese e per i vietresi. Uomo di cultura e di politica, stimato ed apprezzato amministratore comunale. Vietri perde oggi un suo figlio”.

Parole di cordoglio anche dal sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli: “La notizia della scomparsa di Antonello Capozzolo mi addolora moltissimo. Un ragazzo che univa un’intelligenza vivace a profonde doti umane. Esprimo le mie sincere condoglianze ai familiari, agli amici, alla comunità di Fratelli d’Italia e all’intera cittadinanza di Vietri sul Mare”.